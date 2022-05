Ceci n’est pas une boulangerie Ceci n’est pas une boulangerie Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Murielle Bonin, Annette Masquilier, _A voir, à boire et à manger_

Gratuit

Boulangerie, épicerie vrac, galerie d’art Ceci n’est pas une boulangerie 35 bis avenue Jean Lebas Roubaix Roubaix Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-13T11:00:00 2022-05-13T14:00:00;2022-05-13T14:45:00 2022-05-13T19:00:00;2022-05-14T10:00:00 2022-05-14T14:00:00;2022-05-14T14:45:00 2022-05-14T23:00:00;2022-05-15T11:45:00 2022-05-15T14:00:00;2022-05-15T14:45:00 2022-05-15T18:30:00

