Ceci n’est pas un apéro mini conférences Manoir des Sciences Réaumur, mardi 17 septembre 2024.

Ceci n’est pas un apéro mini conférences Manoir des Sciences Réaumur Vendée

L’araignée prise dans sa toile.

Créature mystérieuse et envoûtante, l’araignée fascine autant qu’elle terrifie. Plusieurs symboles, souvent négatifs comme la tromperie, la malédiction ou encore la mort, sont associés à cet insecte. En parallèle, émerge aussi un certain charme pour celle capable de tisser des toiles à la fois magnifiques et complexes. Ce travail minutieux qui renvoie au mythe d’Arachné et souvent associée à une pratique féminine Pénélope, Hélène, Ariane en sont les parfaits exemples.

Cycle de 3 mini-conférences proposées par Les Têtes renversantes. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-17 19:00:00

fin : 2024-09-17

Manoir des Sciences 8 rue Ferchault

Réaumur 85700 Vendée Pays de la Loire

L’événement Ceci n’est pas un apéro mini conférences Réaumur a été mis à jour le 2024-03-29 par Vendée Expansion