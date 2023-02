CECI N’EST PAS DU THEATRE CIE CAUS’TOUJOURS LA CANOPEE, 17 mars 2023, RUFFEC.

CECI N’EST PAS DU THEATRE CIE CAUS’TOUJOURS LA CANOPEE. Un spectacle à la date du 2023-03-17 (2023-03-17 au ) 20:30. Tarif : 18.0 à 18.0 euros.

LA CANOPEE (L-R-20-006959,20-006960 ,20-006961) Présente : ce spectacle . « Ce n’est pas vraiment du théâtre. Mais ce n’est pas non plus une conférence. Ça emprunte un peu au théâtre mais… Une expérience, c’est peut-être plus une expérience. En fait, on ne sait pas vraiment ce que c’est. Une chose est sûre, c’est particulier. Ça peut même être déstabilisant. Attention, ce n’est pas non plus n’importe quoi. Il y a un vrai propos. C’est même assez pointu parfois […]. Franchement, à choisir, on aurait préféré vous raconter une histoire toute simple. Même un vaudeville avec des portes qui claquent, ça nous aurait pas déplu. Et au lieu de ça, faut qu’on se débatte avec la réalité. Ça intéresse qui ?Personne n’a envie de la regarder en face. La réalité, ça se vit. On a pas besoin de se questionner là-dessus. C’est complexe !N° téléphone accès PMR :05 45 31 32 82 Cie Caus’Toujours Cie Caus’Toujours

LA CANOPEE RUFFEC Place du Jumelage Charente

N° téléphone accès PMR :05 45 31 32 82. EUR18.0 18.0 euros

