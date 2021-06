Orléans Salle de l'Institut Loiret, Orléans Ceci est une balle Salle de l’Institut Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Salle de l’Institut, le vendredi 3 juin 2022 à 19:00

Forme longue inspirée par « Même pas balle! » crée en octobre 2021 à l’Institut. Les trois percussionnistes développent un fil dramaturgique en contrepoint aux pièces instrumentales et invitent le public à vivre une expérience où se mêlent imaginaire et création artistique. L’unité du spectacle s’oriente principalement vers les percussions corporelles et l’ajout d’électronique.

Spectacle théâtre musical et percussions corporelles Salle de l’Institut 4 Place Sainte-Croix 45000 Orléans Loiret

2022-06-03T19:00:00 2022-06-03T21:00:00

