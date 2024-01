Ceci est un adieu au langage Collectif 12 Mantes-la-Jolie, vendredi 8 mars 2024.

Ceci est un adieu au langage DUO POUR UNE FEMME ET UN SAXHORN

Une femme essaie par tous les moyens de retrouver le son de corps, de retrouver le lien à son instrument de musique. Vendredi 8 mars, 20h00 Collectif 12 3€/6€/12€

Une femme essaie par tous les moyens de retrouver le son de corps, de retrouver le lien à son instrument de musique. Ici, c’est une quête vers la création du langage entre ce corps devenu femme et la vibration de son instrument. Elle traverse ces tentatives de langage en jouant du saxhorn, en chantant, en se heurtant aux objets du monde extérieur. Ici, elle y invente son langage. Un langage qui se passe de mots car ils n’arriveront jamais à dire tout ce qu’elle rêve. Elle fuit le monde des mots car son corps et sa parole ne peuvent plus prendre vie. On la suit dans cette séparation entre le corps qu’elle était et le corps qu’elle devient. Un tas d’objets l’entoure, elle y cherche un bout de son corps, de sa musique, en quête du souffle débordant. Elle se heurte aux mondes imaginaires qui lui feront retrouver son corps et sa parole.

Collectif 12 174, boulevard du maréchal juin, mantes la jolie Mantes-la-Jolie 78200 Yvelines Île-de-France http://collectif12.org/ [{« type »: « email », « value »: « reservation@collectif12.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 30 33 22 65 »}]

Théâtre physico-musical d’objets

© Isaline Dupond Jacquemart