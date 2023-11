Ceci est mon corps Théâtre 13 / Bibliothèque Paris, 22 novembre 2023, Paris.

Du mercredi 22 novembre 2023 au samedi 02 décembre 2023 :

samedi

de 18h00 à 19h30

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 20h00 à 21h30

.Tout public. A partir de 15 ans. payant

À la frontière de la pop-culture, de l’auto-fiction et de la sociologie du genre, Ceci est mon corps parcourt les désirs, les violences, les joies et les aspérités qui traversent le corps d’une femme née dans les années 1990 et tente de découvrir ce qui surgit, à l’orée de la trentaine, quand ce corps devient un corps lesbien.

« Vous savez, la vérité d’un désir, c’est comme le feu ». Quand elle était enfant, elle n’était ni vraiment petit garçon, ni résolument petite fille. Elle était chevale sauvage. Puis, à huit ans, elle s’est prise pour Esmeralda dans le Bossu de Notre-Dame et à neuf, elle est tombée amoureuse d’une enfant de choeur. Elle a appris, en cinquième, qu’il ne faut jamais prononcer dans la cour de récréation le mot « gouine » et au lycée que l’orgasme ne ressemble pas à ce qui est raconté dans le supplément « spécial sexe » de Elle Magazine.

Distribution

Texte et mise en scène Agathe Charnet

Avec Virgile, L. Leclerc et Lillah Vial / Dramaturgie Anna Colléoc

Scénographie Anouk Maugein

Chorégraphie Cécile Zanibelli

Création lumière Mathilde Domarle

Création sonore Karine Dumont

Costumes Suzanne Devaux

Conception vidéo Edith Biscaro

Construction décor Emilie Braun, Mallory Clément, Alexandrine Rollin

Confection costumes Ameline Fauvy

Régie sonore Etienne Bluteau en alternance avec Déborah Dupont

Régie lumière Mathilde Dormale en alternance avec Jessica Tournebize

Chargée de production Laetitia Fabaron

Coproduction Ville de Grand-Quevilly ; Le Quai des Arts – Argentan ; Le Rayon Vert – Saint Valery-en-Caux ; Théâtre Juliobona – Lillebonne ; Halle . Grains – Ville de Bayeux

Partenaires et soutiens Ville du Havre ; Région Normandie ; ministère de la Culture – Drac Normandie, ODIA Normandie ; Département Seine-Maritime ; le CENTQUATREPARIS ; La Loge ; Le Théâtre de l’Etincelle (Rouen) ; Le Théâtre des Bains Douches (Le Havre) ; La Manekine (Pont-Sainte-Maxence) ; Le Petit Théâtre de la Bouloie (Besançon) en partenariat avec le Théâtre Universitaire de Dijon ; Festival Fragments ; La Croisée ; Ville de Créteil ; Théâtre de la Tête Noire – scène conventionnée d’intérét art et création pour les écritures contemporaines, Saran.

Avec le soutien du fond d’insertion professionnel de l’ENSATT. Le texte est lauréat de la Bourse Beaumarchais-SACD 2020, de l’aide à la création de textes dramatiques d’Artcena de la session de printemps 2021. Il a été accompagné par le Collectif A Mots D.couverts et a été repéré par le Comité de lecture du théâtre des Ilets, CDN de Monluçon et est finaliste du comité de lecture du Théâtre des Quartiers d’Ivry.

Théâtre 13 / Bibliothèque 30 rue du Chevaleret 75013 Paris

Contact : https://www.theatre13.com/saison/spectacle/ceci-est-mon-corps +33145886222

