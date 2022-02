«Ceci est mon corps» – Conférence par Élise Thiébaut Université de Genève – Uni Dufour, 4 mars 2022, Genève.

«Ceci est mon corps» – Conférence par Élise Thiébaut

Université de Genève – Uni Dufour, le vendredi 4 mars à 18:30

Le corps des femme-x-s est revenu sur le devant de la scène militante et féministe, alors qu’il n’a jamais cessé d’être le lieu de la domination masculine: injonctions corporelles, interdits légaux et sociaux, tabous et complexes, violences et agressions. Comment les mouvements féministes ont-ils redéfini les frontières de ce qui était considéré traditionnellement comme «politique» pour en faire de véritables objets de revendication? Comment des sujets comme les protections menstruelles ou les poils corporels sont devenus des enjeux inscrits à l’agenda politique? Que faire pour que les corps des femme-x-s ne soient pas seulement pensés comme un objet d’aliénation, mais comme un outil d’émancipation? **Élise Thiébaut**, journaliste et féministe française, autrice de Au bonheur des vulves (2021) et de Ceci est mon sang. Petite histoire des règles, de celle qui les ont et de ceux qui les font (2017), ouvre la Semaine de l’égalité 2022, intitulée «Haut les corps, à bas les tabous!», avec une conférence sur les normes qui contraignent encore tout particulièrement les corps des femme-x-s. **Interprétation simultanée en langue des signes française (LSF).** À cette occasion, découvrez les tableaux détournés par Baston, ** »Les Règles de l’art »**, issus d’une campagne-guérilla urbaine, qui visent à démystifier et briser les tabous qui entourent les menstruations. Présentée par le service Agenda 21-Ville durable de la Ville de Genève et le Service égalité & diversité de l’Université de Genève. [**Découvrez tout le programme de la Semaine de l’égalité sur [www.semaine-egalite.ch](www.semaine-egalite.ch).**](www.semaine-egalite.ch)

Gratuit

Conférence d’ouverture de la Semaine de l’égalité en Ville de Genève.

Université de Genève – Uni Dufour Rue du Général-DUFOUR 24, 1204 Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-04T18:30:00 2022-03-04T20:30:00