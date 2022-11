Jam « Fête de départ » CECB CECB / Le Bourget / 93 Le Bourget Catégories d’évènement: Le Bourget

Seine-Saint-Denis

Jam « Fête de départ » CECB CECB / Le Bourget / 93, 10 décembre 2022, Le Bourget. Jam « Fête de départ » CECB Samedi 10 décembre, 18h00 CECB / Le Bourget / 93

Entrée Libre

Ce sera le dernier RDV JAM dans les locaux de la rue des jardins. CECB / Le Bourget / 93 1 rue des jardins le Bourget Le Bourget 93350 Seine-Saint-Denis Île-de-France Ce sera le dernier RDV JAM dans les locaux de la rue des jardins.

Le samedi 10 décembre à partir de 18h pour le pot amical et 20h30 pour la JAM.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-10T18:00:00+01:00

2022-12-10T22:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Le Bourget, Seine-Saint-Denis Autres Lieu CECB / Le Bourget / 93 Adresse 1 rue des jardins le Bourget Ville Le Bourget lieuville CECB / Le Bourget / 93 Le Bourget Departement Seine-Saint-Denis

CECB / Le Bourget / 93 Le Bourget Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-bourget/

Jam « Fête de départ » CECB CECB / Le Bourget / 93 2022-12-10 was last modified: by Jam « Fête de départ » CECB CECB / Le Bourget / 93 CECB / Le Bourget / 93 10 décembre 2022 CECB / Le Bourget / 93 Le Bourget le bourget

Le Bourget Seine-Saint-Denis