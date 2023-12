Prestidigitateurs CEC – Théâtre de Yerres Yerres, 24 mai 2024 18:30, Yerres.

Prestidigitateurs Vendredi 24 mai 2024, 20h30 CEC – Théâtre de Yerres Tarifs: de 17 euros à 35 euros

« Les Faiseurs de Rêves » – 7 magiciens internationaux

PRESTIDIGITATEURS – les faiseurs de rêves » est une référence grâce à sa programmation exigeante et de qualité composée d’artistes magiciens internationalement primés et représentants les différents courants magiques. Le show se fait un point d’honneur à rendre populaire ce spectacle en présentant des numéros pour toutes les générations. 1h30 de spectacle dédié à tous ceux qui souhaitent s’émerveiller et bien sûr… ne rien comprendre.

Tous les artistes sélectionnés ont été récompensés à de nombreuses reprises dans les plus prestigieux Festivals de Magie Internationaux et se sont produits dans les émissions de télévision les plus prestigieuses.

CEC – Théâtre de Yerres 2 rue Marc Sangnier 91330 Yerres Yerres 91330 Essonne Île-de-France 0169023435 http://www.theatres-yerres.fr http://www.facebook.com/theatresduvaldyerres;https://twitter.com/theatresyerres;https://www.instagram.com/theatresyerres/ [{« type »: « phone », « value »: « 01 69 02 34 35 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-24T20:30:00+02:00 – 2024-05-24T22:00:00+02:00

2024-05-24T20:30:00+02:00 – 2024-05-24T22:00:00+02:00

spectacle

©