La Folle histoire du Petit Chaperon Rouge CEC – Théâtre de Yerres Yerres, 17 mai 2024 18:30, Yerres.

La Folle histoire du Petit Chaperon Rouge Vendredi 17 mai 2024, 20h30 CEC – Théâtre de Yerres Tarifs: de 7 euros à 25 euros

Une version librement modernisée du conte populaire « Le petit chaperon rouge » d’après Charles Perrault.

Sur des airs endiablés aux accents disco, blues, folk, zouk, rap, country… mais aussi sur des musiques du monde (Inde, Russie, Amérique, Afrique…), cette troupe sur-vitaminée joue, chante et danse avec un enthousiasme communicatif une histoire du Petit Chaperon Rouge inédite, rocambolesque et haletante. Des décors et costumes, et une mise en scène enlevée rythment cette comédie musicale délirante, destinée à toute la famille !

CEC – Théâtre de Yerres 2 rue Marc Sangnier 91330 Yerres Yerres 91330 Essonne Île-de-France 0169023435 http://www.theatres-yerres.fr http://www.facebook.com/theatresduvaldyerres;https://twitter.com/theatresyerres;https://www.instagram.com/theatresyerres/ [{« type »: « phone », « value »: « 01 69 02 34 35 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-17T20:30:00+02:00 – 2024-05-17T21:50:00+02:00

2024-05-17T20:30:00+02:00 – 2024-05-17T21:50:00+02:00

spectacle musical

©