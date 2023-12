Patrick Timsit & Friends CEC – Théâtre de Yerres Yerres, 30 mars 2024 19:30, Yerres.

Patrick Timsit & Friends Samedi 30 mars 2024, 20h30 CEC – Théâtre de Yerres Tarifs: de 15 euros à 20 euros

Préparez-vous pour 2 heures de rires avec Patrick Timsit et ses amis humoristes !

Le grand show d’humour « Absolutely Hilarious » créé en 2018 à Paris, est rapidement devenu un des plateaux d’artistes incontournables de la capitale ! Tous les mois, dans les plus grands théâtres de Paris, Christophe Combarieu et Mathieu Wilhelm présentent à chaque fois une toute nouvelle programmation, mêlant grands noms de l’humour et nouvelle génération du rire.

Après plus de 35 ans de carrière, Patrick Timsit est à l’affiche de son ultime one-man-show, mais il remonte sur scène pour cette soirée exceptionnelle pour quelques sketchs cultes.

CEC – Théâtre de Yerres 2 rue Marc Sangnier 91330 Yerres Yerres 91330 Essonne Île-de-France 0169023435 http://www.theatres-yerres.fr http://www.facebook.com/theatresduvaldyerres;https://twitter.com/theatresyerres;https://www.instagram.com/theatresyerres/ [{« type »: « phone », « value »: « 01 69 02 34 35 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-30T20:30:00+01:00 – 2024-03-30T22:30:00+01:00

