L’Heure des assassins Dimanche 3 mars 2024, 16h00 CEC – Théâtre de Yerres Tarifs: de 10 euros à 30 euros

Comédie policière

31 décembre 1909, au coeur de Londres, la bonne société se presse au Théâtre Somerset pour la traditionnelle soirée du Nouvel An. Tout en haut du bâtiment, les invités privilégiés profitent des salons privés du propriétaire, le magnat Philip Somerset. On reconnait par exemple le romancier Conan Doyle, le dramaturge Bernard-Shaw, Bram Stoker, nouvel administrateur du théâtre, Miss Lime, l’assistante de direction, la cantatrice et soeur de Somerset, Katrine Belgrave ou encore le riche homme d’affaires américain John Hartford.

Alors que la clochette résonne pour appeler les spectateurs dans la salle, Somerset est découvert gisant sur son balcon. Et si cette réunion improvisée n’était pas un hasard ?

CEC – Théâtre de Yerres 2 rue Marc Sangnier 91330 Yerres

2024-03-03T16:00:00+01:00 – 2024-03-03T17:30:00+01:00

