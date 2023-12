Don Quichotte CEC – Théâtre de Yerres Yerres, 4 février 2024 15:00, Yerres.

Don Quichotte Dimanche 4 février 2024, 16h00 CEC – Théâtre de Yerres Tarifs: de 12 euros à 35 euros

Grand Ballet de Kiev

Ce chef-d’œuvre du ballet classique est un régal pour tous les admirateurs de la danse grâce à la performance des artistes du Grand Ballet de Kiev. Une symphonie de la danse, touchante et merveilleuse.

Au cœur du ballet, les amants Kitri et Basilio emploient toutes les ruses pour se retrouver. C’est finalement le Chevalier de la Mancha qui amène l’heureux dénouement pour les jeunes amoureux. Au cours de la fête finale, Kitri et Basilio dansent le célèbre « pas de deux » de Don Quichotte, plein de virtuosité, devenu cheval de bataille pour les danseurs étoiles classiques.

CEC – Théâtre de Yerres 2 rue Marc Sangnier 91330 Yerres Yerres 91330 Essonne Île-de-France 0169023435

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-04T16:00:00+01:00 – 2024-02-04T18:10:00+01:00

