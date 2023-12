Le Violon de Beethoven CEC – Théâtre de Yerres Yerres, 28 janvier 2024 15:00, Yerres.

Le Violon de Beethoven Dimanche 28 janvier 2024, 16h00 CEC – Théâtre de Yerres Tarifs: de 7 euros à 25 euros

Orchestre de l’Opéra de Massy / Nathan Mierdl

Le compositeur a écrit ici l’une des oeuvres les plus redoutées des violonistes, tant en raison de sa difficulté technique que de sa profondeur émotive. Nathan Mierdl, jeune prodige du violon, a intégré en 2022 l’Orchestre Philharmonique de Radio France en tant que Premier violon solo, et mène une carrière de chambriste et soliste déjà bien remplie.

Il saura apporter toute la noblesse nécessaire pour interpréter brillamment ce magnifique concerto. L’Ouverture de Coriolan, composée immédiatement après, est une oeuvre fortement appréciée des orchestres du monde entier. Dans sa Première Symphonie, on perçoit certaines caractéristiques du génie beethovénien, déjà bien prêt à s’affirmer.

Programme

Ludwig van Beethoven

Concerto pour violon, en ré majeur op. 61

Ouverture de Coriolan

Symphonie n°1, en ut majeur op. 21 (en formation Académie de l’Orchestre)

CEC – Théâtre de Yerres 2 rue Marc Sangnier 91330 Yerres Yerres 91330 Essonne Île-de-France 0169023435 http://www.theatres-yerres.fr http://www.facebook.com/theatresduvaldyerres;https://twitter.com/theatresyerres;https://www.instagram.com/theatresyerres/ [{« type »: « phone », « value »: « 01 69 02 34 35 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-28T16:00:00+01:00 – 2024-01-28T17:40:00+01:00

violon musique classique

