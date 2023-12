Lorsque l’enfant paraît CEC – Théâtre de Yerres Yerres, 27 janvier 2024 19:30, Yerres.

Lorsque l’enfant paraît Samedi 27 janvier 2024, 20h30 CEC – Théâtre de Yerres Tarifs: de 35 euros à 40 euros

Avec Catherine Frot et Michel Fau

Après la seconde guerre mondiale, la vie rangée d’un sous-secrétaire d’État à la famille qui a obtenu la fermeture des maisons closes et l’augmentation des peines sur les délits d’avortement, bascule quand il apprend le même jour, que sa femme attend un enfant et que son fils a mis enceinte sa secrétaire ! Ce n’est que le début d’une succession d’évènements imprévus qui vont bousculer les repères de cette famille bourgeoise…

CEC – Théâtre de Yerres 2 rue Marc Sangnier 91330 Yerres Yerres 91330 Essonne Île-de-France 0169023435 http://www.theatres-yerres.fr http://www.facebook.com/theatresduvaldyerres;https://twitter.com/theatresyerres;https://www.instagram.com/theatresyerres/ [{« type »: « phone », « value »: « 01 69 02 34 35 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-27T20:30:00+01:00 – 2024-01-27T22:00:00+01:00

© Marcel Hartmann