Tarifs: de 35 euros à 40 euros

Plus de 20 ans de carrière pour ce groupe à découvrir sur scène ! CEC – Théâtre de Yerres 2 rue Marc Sangnier 91330 Yerres Yerres 91330 Essonne Île-de-France

0169023435 http://www.theatres-yerres.fr http://www.facebook.com/theatresduvaldyerres;https://twitter.com/theatresyerres;https://www.instagram.com/theatresyerres/ « La Part des Lions tour »

Le concert initialement prévu le 07/04/23 est reporté au 31/05/2023.

KYO reprend du service avec un 6e album à l’amplitude dévorante, instantané de notre époque, directement branché aux racines rock du groupe qui vient de fêter ses 20 ans. En 2022, le groupe revient sur scène pour vous présenter un show ambitieux et proposera leurs plus grands titres et de nouveaux issus du nouvel album « La Part des Lions ».

