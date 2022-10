Au pays de Gustave Caillebotte CEC – Théâtre de Yerres Yerres Catégories d’évènement: Essonne

Au pays de Gustave Caillebotte 26 et 27 mai 2023 CEC – Théâtre de Yerres

Entrée gratuite sur réservation à partir du 01/04/23

Les élèves Conservatoire à Rayonnement Départemental du Val d'Yerres créent un opéra tout public basé sur le patrimoine culturel matériel et immatériel du Val d'Yerres.

0169023435 http://www.theatres-yerres.fr http://www.facebook.com/theatresduvaldyerres;https://twitter.com/theatresyerres;https://www.instagram.com/theatresyerres/ Cette création de la compositrice Françoise Choveaux est un parcours au fil de la rivière de Crosne à Quincy, chaque scène ayant comme référence un lieu, un monument… Le CRD fait appel à la talentueuse pianiste et compositrice de renom en France et à l’international qui fera découvrir et redécouvrir les trésors de notre patrimoine historique, naturel et culturel.

L’Yerres sera donc le fil conducteur de cet opéra, en découlera ainsi une musique fluide teintée par diverses périodes musicales, du moyen-âge au contemporain, en passant bien évidemment par le classique, chaque tableau sera joué par plusieurs classes d’instruments du conservatoire, réunissant là une palette d’artistes de tous âges et niveaux.

En introduction, nous retrouverons l’Orchestre DEMOS Val d’Yerres Val de Seine.

