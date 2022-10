Pour le meilleur et pour le pire CEC – Théâtre de Yerres Yerres Catégories d’évènement: Essonne

Yerres

Pour le meilleur et pour le pire CEC – Théâtre de Yerres, 15 avril 2023, Yerres. Pour le meilleur et pour le pire Samedi 15 avril 2023, 20h30 CEC – Théâtre de Yerres

Tarifs: de 10 euros à 30 euros

Les rires fusent dans cette nouvelle comédie signée des auteurs des pièces à succès Panique au Ministère, La Candidate… CEC – Théâtre de Yerres 2 rue Marc Sangnier 91330 Yerres Yerres 91330 Essonne Île-de-France

0169023435 http://www.theatres-yerres.fr http://www.facebook.com/theatresduvaldyerres;https://twitter.com/theatresyerres;https://www.instagram.com/theatresyerres/ Jeanne est une organisatrice de mariage bienveillante et appliquée, mais bien qu’elle travaille d’arrache-pied, entre l’EHPAD de son père et les études de sa fille, les dettes s’accumulent dangereusement. Prise à la gorge, elle mise beaucoup sur le mariage très chic pour lequel elle et son assistant, le naïf et dévoué Serge, ont été engagés ce samedi. C’est sûr : cette fois, elle va pouvoir solder ses comptes et payer tous ses créanciers !

Sauf que toutes les personnes du staff disparaissent mystérieusement, les unes après les autres, mettant la cérémonie en péril… Mais pour Jeanne et Serge, pas question d’abdiquer : ce mariage doit avoir lieu, pour le meilleur… et pour le pire ! Distribution

Avec

Rebecca Hampton,

Booder,

Marie-Aline Thomassin,

Florence Savignat,

Amélie Robert et

Thomas Hoff Auteur : Jean Franco et Guillaume Mélanie

Mise en scène : Guillaume Mélanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-15T20:30:00+02:00

2023-04-15T22:00:00+02:00 ©

