Une Situation délicate CEC – Théâtre de Yerres Yerres Catégories d’évènement: Essonne

Yerres

Une Situation délicate CEC – Théâtre de Yerres, 8 avril 2023, Yerres. Une Situation délicate Samedi 8 avril 2023, 20h30 CEC – Théâtre de Yerres

Tarifs: de 37 euros à 42 euros

Alan Ayckbourn, auteur anglais le plus joué dans son pays après Shakespeare, anime ce chassé-croisé férocement drôle ! CEC – Théâtre de Yerres 2 rue Marc Sangnier 91330 Yerres Yerres 91330 Essonne Île-de-France

0169023435 http://www.theatres-yerres.fr http://www.facebook.com/theatresduvaldyerres;https://twitter.com/theatresyerres;https://www.instagram.com/theatresyerres/ Nicolas, très amoureux de Julie, rêve de l’épouser. Touchée par cet amour fou, elle décide de rompre avec son amant Philippe, de 20 ans son aîné et marié à Marianne. Elle doit rencontrer une dernière fois Philippe chez lui et fait croire à Nicolas qu’elle se rend chez ses parents. Il va secrètement la suivre. Malentendus, quiproquos se succèdent ! La catastrophe n’est jamais loin et tous vont se retrouver dans une situation très… délicate ! LA PRESSE AIME

« Une Situation Délicate mérite de faire salle comble ! Un plaisir à ne pas laisser passer ! » LE FIGARO

« Dans la bonbonnière du Théâtre des Nouveautés pleine à craquer, on passe un délicieux moment ! Une partie de ping-pong sans temps mort ! » FRANCE INFO

« Une avalanche de quiproquos, un vrai régal ! » ARTISTIKREZO Distribution

Avec

Gérard Darmon,

Clotilde Courau,

Max Boublil

et Elodie Navarre Adaptation libre de la pièce Relatively Speaking de : Alan Ayckbourn

Adaptation française : Gérald Sibleyras

Mise en scène : Ladislas Chollat

Décors : Emmanuelle Roy

Lumières : Alban Sauvé

Costumes : Jean-Daniel Vuillermoz

Musique : Frédéric Norel

Assistant mise en scène : Éric Supply

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-08T20:30:00+02:00

2023-04-08T22:00:00+02:00 © Pascal Ito

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Yerres Autres Lieu CEC - Théâtre de Yerres Adresse 2 rue Marc Sangnier 91330 Yerres Ville Yerres lieuville CEC - Théâtre de Yerres Yerres Departement Essonne

CEC - Théâtre de Yerres Yerres Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/yerres/

Une Situation délicate CEC – Théâtre de Yerres 2023-04-08 was last modified: by Une Situation délicate CEC – Théâtre de Yerres CEC - Théâtre de Yerres 8 avril 2023 CEC - Théâtre de Yerres Yerres Yerres

Yerres Essonne