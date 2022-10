Les Mystérieuses Cités d’Or CEC – Théâtre de Yerres Yerres Catégories d’évènement: Essonne

Les Mystérieuses Cités d'Or Dimanche 2 avril 2023, 16h00 CEC – Théâtre de Yerres

Tarifs: de 10 euros à 30 euros

Enfants du soleil, embarquez pour un voyage extraordinaire et initiatique, à la découverte de civilisations oubliées ! CEC – Théâtre de Yerres 2 rue Marc Sangnier 91330 Yerres Yerres 91330 Essonne Île-de-France

0169023435 http://www.theatres-yerres.fr http://www.facebook.com/theatresduvaldyerres;https://twitter.com/theatresyerres;https://www.instagram.com/theatresyerres/ Estéban, Zia et Tao n’attendent plus que toi pour partager la plus fabuleuse des aventures à la recherche des mystérieuses Cités d’Or.

11 artistes chanteurs, danseurs au service d’un spectacle rythmé, des chorégraphies, des combats et des chansons cultes pour une odyssée fantastique.

L’aventure vous appelle, rejoignez-nous à bord du Grand Condor. Distribution

Metteur en scène : Nicolas Nebot

Auteurs : Ely Grimaldi et Igor de Chaillé

Musiques : Simon Fache

Chorégraphie : Patricia Delon

Décors : Emmanuelle Favre

Lumières : Laurent Béal

Costumes : Corinne Rossi

Masques : Julie Coffinières

Marionnette : Mehdi Garrigues

Vidéo : Peggy Moulaire et Guillaume Auffaure

