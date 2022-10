Ballet national de Pologne CEC – Théâtre de Yerres, 25 mars 2023, Yerres.

Ballet national de Pologne Samedi 25 mars 2023, 20h30 CEC – Théâtre de Yerres

Tarifs: de 8 euros à 28 euros

Slask popularise le folklore polonais, en présentant les chants et les danses de toutes les régions de la Pologne et en particulier des régions du sud.

CEC – Théâtre de Yerres 2 rue Marc Sangnier 91330 Yerres Yerres 91330 Essonne Île-de-France

0169023435 http://www.theatres-yerres.fr http://www.facebook.com/theatresduvaldyerres;https://twitter.com/theatresyerres;https://www.instagram.com/theatresyerres/

Ce qu’il y a de plus frappant, c’est le caractère spectaculaire, l’élan des danseurs et de la chorégraphie elle-même, la performance physique et la précision de l’exécution, le chœur excellent et subtil, le pittoresque des costumes, la richesse des couleurs, les tissus, les combinaisons de couleurs… et la diversité des mélodies.

La formation artistique de ces artistes est d’un niveau très élevé, chacun d’entre eux fait l’objet d’une sélection drastique au sein de toutes les régions de la Pologne. L’objectif est de présenter le meilleur de la Pologne et de restituer la beauté de son art et de ses traditions.

C’est pour cette raison que Slask remporte un immense succès de partout où il se produit en offrant aux spectateurs le plaisir, la joie et l’émotion artistique. Tous les ingrédients d’un merveilleux spectacle.

Distribution

Avec les 50 artistes du Ballet national de Pologne

Direction : Jerzy Wojcik



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T20:30:00+01:00

2023-03-25T22:40:00+01:00

