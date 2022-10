Barbara Hendricks et son Blues Band CEC – Théâtre de Yerres, 16 février 2023, Yerres.

Tarifs: de 37 euros à 42 euros

La plus célèbre des sopranos enveloppe de sa voix sacrée le blues profane de Billie Holiday, Curtis Mayfield ou JB Lenoir et nous entonne sa soif de liberté et de justice.

CEC – Théâtre de Yerres 2 rue Marc Sangnier 91330 Yerres Yerres 91330 Essonne Île-de-France

« The Road to Freedom » – Le Chemin vers la Liberté

Elle a excellé dans tous les répertoires lyriques et elle est encore aujourd’hui une des artistes qui vend le plus de disques dans le monde. À plus de soixante-dix ans, la cantatrice suédoise née en Arkansas a encore des choses à dire et son engagement reste intact.

Celle qui fait ses premiers pas dans le jazz en 1994 au Festival de Montreux se qualifie elle-même d’étudiante du jazz. Accompagnée par son blues band, la diva chante l’injustice envers les Noirs américains, le negro spiritual de son enfance, des chansons qui résonnent encore fort aujourd’hui. Martin Luther King n’est jamais très loin, compagnon de toujours dans son combat pour l’égalité entre les hommes et les peuples.

Ce programme original, au swing irrésistible, foisonne de trouvailles, charme et surprend par son originalité. Dans le blues, la voix de Barbara Hendricks est comme un grand vin ; elle mûrit, s’enrichit de couleurs somptueuses, de rondeur et de chaleur. Elle met sa voix reconnaissable entre toutes au service de cette musique : une voix savoureuse aux timbres variés et une richesse des couleurs qui rend ce répertoire fascinant et envoûtant.



