La Belle au bois dormant CEC – Théâtre de Yerres, 12 février 2023, Yerres.

Tarifs: de 12 euros à 35 euros

La Belle au bois dormant représente l’apogée du ballet classique, la danse s’y affirme comme art majeur.

En effet, La Belle au bois dormant de Tchaïkovski, chorégraphié par Marius Petipa d’après le conte de Perrault et des frères Grimm, fait partie des ballets classiques les plus populaires. Combinant magie de l’argument et virtuosité des rôles, il est repris aujourd’hui dans la plupart des grandes compagnies classiques. La Belle au bois dormant, c’est l’histoire de la princesse Aurore, douée de toutes les qualités du monde grâce à la bienveillance de ses marraines, de gentilles fées, mais que la méchante fée Carabosse condamnera à un sommeil éternel pour le jour de ses seize ans.

La partition de Tchaïkovski, dans sa ferveur et sa flamboyance, offre un superbe écrin au faste de la chorégraphie, aux ensembles, aux multiples variations, aux danses de caractère, et des pas de deux ensorcelants au premier rang desquels le grand pas de deux final. Ce chef-d’œuvre est un régal pour tous les admirateurs de la danse grâce à la performance des artistes issus du célèbre Grand Ballet de Kiev. C’est un spectacle pour toute la famille, pour les petits et pour les grands, une symphonie de la danse, touchante et merveilleuse.

« Quand la technique est aussi parfaite, on atteint le grand spectacle féerique. » Ouest France

« C’est avec le plus grand plaisir que nous avons retrouvé le Ballet de Kiev et l’incomparable maîtrise de ses artistes. » Le Dauphiné Libéré



