So Floyd CEC – Théâtre de Yerres, 9 février 2023, Yerres.

Tarifs: de 45 euros à 50 euros

So Floyd vous offre un spectacle son et lumières autour des plus gros succès du groupe emblématique Pink Floyd.

CEC – Théâtre de Yerres 2 rue Marc Sangnier 91330 Yerres Yerres 91330 Essonne Île-de-France

0169023435 http://www.theatres-yerres.fr http://www.facebook.com/theatresduvaldyerres;https://twitter.com/theatresyerres;https://www.instagram.com/theatresyerres/

So Floyd vous propose une immersion au cœur de l’univers psychédélique de ce groupe pionnier du Rock Progressif. En tournée Européenne, venez découvrir un spectacle son et lumière inoubliable, dont les interprétations frisent la perfection.

Le groupe reprend des titres cultes tels que High Hopes et Time ou les célébrissimes Another brick in the wall et Run like hell.



