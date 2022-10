Bernard Mabille & friends CEC – Théâtre de Yerres Yerres Catégories d’évènement: Essonne

Bernard Mabille & friends CEC – Théâtre de Yerres, 8 janvier 2023, Yerres. Bernard Mabille & friends Dimanche 8 janvier 2023, 16h00 CEC – Théâtre de Yerres

Tarifs: de 18 euros à 28 euros

Bernard Mabille et ses amis vous invitent à une soirée 100% présentée par Christophe Combarieu et Mathieu Wilhelm. CEC – Théâtre de Yerres 2 rue Marc Sangnier 91330 Yerres Yerres 91330 Essonne Île-de-France

0169023435 http://www.theatres-yerres.fr http://www.facebook.com/theatresduvaldyerres;https://twitter.com/theatresyerres;https://www.instagram.com/theatresyerres/ Le Grand Show d’Humour by Absolutely Hilarious

Un authentique grand « zapping » de l’humour. Le grand show d’humour « Absolutely Hilarious » créé en 2018 à Paris, est rapidement devenu un des plateaux d’artistes incontournables de la capitale ! Tous les mois, dans les plus grands théâtres de Paris, Christophe Combarieu et Mathieu Wilhelm présentent à chaque fois une toute nouvelle programmation, mêlant grands noms de l’humour et nouvelle génération du rire.

Au programme de cette soirée exceptionnelle, des invités de renom autour de Bernard Mabille pour 2h de rires ! Distribution

Avec

Bernard Mabille,

Giroud et Stotz,

Paul Adam,

Sandrine Alexi Soirée présentée par

Christophe Combarieu

et Mathieu Wilhelm

