Drôle de genre Samedi 7 janvier 2023, 20h30 CEC – Théâtre de Yerres

Tarifs: de 35 euros à 40 euros

Voici une comédie singulière qui va assurément ébranler vos idées reçues ! CEC – Théâtre de Yerres 2 rue Marc Sangnier 91330 Yerres

0169023435 http://www.theatres-yerres.fr Carla est une femme élégante et dynamique qui voue un soutien inconditionnel à son mari, François, homme politique en pleine campagne électorale. Ils forment un couple solide depuis 30 ans. Leur vie, bien installée, tourne beaucoup autour de François, mais lorsque Carla ouvre ce jour-là un courrier qui lui annonce une nouvelle peu banale, toute cette belle stabilité va fortement être remise en cause. Et comme une catastrophe n'arrive jamais seule, Louise, leur fille adoptive, arrive avec des nouvelles plus contrariantes que rassurantes la concernant. Ce tsunami de révélations va faire prendre conscience à chacun de ses croyances, de sa place et dévoiler leurs vrais visages. Distribution

Avec

Victoria Abril,

Lionnel Astier,

Axel Huet

et Jade-Rose Parker Auteur : Jade-Rose Parker

Mise en scène : Jérémie Lippmann

Assistante mise en scène : Sarah Gellé

Scénographe : Alissia Blanchard

Lumières : Jean Pascal Pracht

assisté de Yannich Anche

Costumes : Laurent « Lola » Mercier

Chorégraphe : Tamara Fernando

Créateur musique : David Parienti

