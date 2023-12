Nuit de la lecture CEC Les Heures Claires Istres, 12 janvier 2024, Istres.

Istres Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-12 14:00:00

fin : 2024-01-12

NUIT DE LA LECTURE, thème « Le corps ».

NUIT DE LA LECTURE, thème « Le corps »

14h30 à 16h : café littéraire



14h30 à 16h : sophro-contes pour adultes animé par Virginie Loretto-Terrier (sur inscription)



14h30 à 18h30 – quiz » Eclats de soi »

Découvrez des parties du corps humain en résolvant des énigmes inspirées par la littérature, les contes, la mythologie ou le cinéma.

Si on vous dit que celui de Pinocchio s’allonge lorsqu’il ment, à quoi pensez-vous ?



14h30 à 18h30 – photo booth



15h à 15h15 puis de 16h à 16h15 : contes en randonnées

Des contes en randonnées faire marcher vos oreilles et votre mémoire qui devront suivre mot à mot les personnages et évènements qui se répètent dans ces histoires pour ne pas perdre la tête.



15h30 à 15h45 : lectures signées



16h15 à 16h30 : percussions corporelles, pour tout public



17h30 à 19h30 : atelier-performance dansée, animé par Pierre Bassil. À partir de 8 ans. (sur inscription)



19h15 : finissage de l’exposition des photographies sur le thème du corps réalisées par les membres de l’atelier photographie de la Maison pour Tous d’Istres.



19h45 à 20h30 : pause salée et sucrée. Pour vous restaurer, vous pourrez acheter des parts de tartes salées et sucrées et des boissons auprès du stand tenu par Le centre social La Farandole.



20h45 à 22h45 : jeux de plateau et diffusion d’un film surprise sur la danse

.

CEC Les Heures Claires Médiathèque

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-19 par Office de Tourisme d’Istres