Concert de Noël des élèves des classes CHAM CEC Les Heures Claires Istres, 19 décembre 2023, Istres.

Istres,Bouches-du-Rhône

Concert de Noël des élèves des classes à horaires Aménagés Musique dans le Hall du collège Savary.

2023-12-19 18:30:00 fin : 2023-12-19 . .

CEC Les Heures Claires Conservatoire de Musique Intercommunal Michel Petrucciani

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Christmas concert by students of the classes à horaires Aménagés Musique in the Hall of the Collège Savary

Concierto de Navidad de los alumnos de las clases especiales de música en el Hall del Colegio Savary

Weihnachtskonzert der Schüler der classes à horaires Aménagés Musique in der Halle des Collège Savary

Mise à jour le 2023-10-23 par Office de Tourisme d’Istres