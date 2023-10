Conférence cinéma : « Le cinéma coréen » CEC Les Heures Claires Istres, 9 décembre 2023, Istres.

Istres,Bouches-du-Rhône

Laurent Silvestrini est critique cinéma spécialisé dans les cinémas dits de genre dont le fantastique et toutes les formes de pop culture. Il est collaborateur pour différents médias nationaux dont L’Ecran Fantastique et Art de Cinéma. .

2023-12-09 16:00:00

CEC Les Heures Claires Médiathèque

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur



Laurent Silvestrini is a film critic specializing in genre cinema, including fantasy and all forms of pop culture. He contributes to various national media, including L?Ecran Fantastique and Art de Cinéma.

Laurent Silvestrini es crítico de cine especializado en el llamado cine de género, incluido el fantástico y todas las formas de cultura pop. Colabora con diversos medios nacionales, entre ellos L’Ecran Fantastique y Art de Cinéma.

Laurent Silvestrini ist ein Filmkritiker, der sich auf das sogenannte Genrekino spezialisiert hat, darunter Fantasy und alle Formen der Popkultur. Er arbeitet für verschiedene nationale Medien, darunter L’Ecran Fantastique und Art de Cinéma.

