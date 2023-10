Soirée Musiques du monde : Brazil, Forro 4 tokes CEC les heures claires Istres, 8 décembre 2023, Istres.

Istres,Bouches-du-Rhône

Nés d’une passion commune pour la musique et la danse Forró. 4 tokes : 4 musiciens, 4 instruments, 4 personnalités, 4 univers musicaux qui se rencontrent et qui fusionnent autour de la musique traditionnelle du nordeste

brésilien..

2023-12-08 20:30:00 fin : 2023-12-08 . .

CEC les heures claires Magic Mirrors

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Born of a shared passion for Forró music and dance. 4 tokes: 4 musicians, 4 instruments, 4 personalities, 4 musical worlds that meet and merge around the traditional music of Nordeste

of Brazil.

Nacidos de una pasión compartida por la música y la danza Forró. 4 tokes: 4 músicos, 4 instrumentos, 4 personalidades, 4 mundos musicales que se encuentran y se fusionan en torno a la música tradicional del Nordeste

de Brasil.

Entstanden aus einer gemeinsamen Leidenschaft für die Musik und den Tanz des Forró. 4 tokes: 4 Musiker, 4 Instrumente, 4 Persönlichkeiten, 4 musikalische Welten, die sich treffen und rund um die traditionelle Musik des Nordostens verschmelzen

brasiliens.

Mise à jour le 2023-08-07 par Office de Tourisme d’Istres