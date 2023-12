Concert de Noël de la MPT CEC les heures claires Istres, 1 décembre 2023, Istres.

Istres,Bouches-du-Rhône

La Maison Pour Tous vous propose un événement musical des ateliers et de ses intervenants lors de cette soirée !.

2023-12-06 18:00:00

CEC les heures claires

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur



La Maison Pour Tous invites you to a musical event featuring its workshops and speakers!

La Maison Pour Tous ofrecerá un espectáculo musical en el que participarán los talleres y sus ponentes

Das Maison Pour Tous bietet Ihnen an diesem Abend eine musikalische Veranstaltung der Workshops und ihrer Referenten an!

Mise à jour le 2023-11-28 par Office de Tourisme d’Istres