Au non du père CEC les heures claires Istres, 18 novembre 2023, Istres.

Istres,Bouches-du-Rhône

Comment l’absence d’un père intervient-elle dans un parcours de vie ? La réponse d’Anissa est éclatante de joie, d’humour et de poésie..

2023-11-18 17:00:00 fin : 2023-11-18 . EUR.

CEC les heures claires Magic Mirrors

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



How does the absence of a father affect one?s life course? Anissa?s answer is full of joy, humor and poetry.

¿Cómo afecta a tu vida la ausencia de un padre? La respuesta de Anissa está llena de alegría, humor y poesía.

Wie wirkt sich die Abwesenheit eines Vaters auf den Lebensweg aus? Anissas Antwort ist voller Freude, Humor und Poesie.

Mise à jour le 2023-06-13 par Office de Tourisme d’Istres