Rendez-vous des petits curieux : « Aïe ! Mes émotions s’en mêlent ! » CEC Les Heures Claires Istres, 4 novembre 2023, Istres.

Istres,Bouches-du-Rhône

Spectacle inspiré du livre « La couleur des émotions » avec la Cie Les délires de Marzouilles.

2023-11-04 11:00:00 fin : 2023-11-04 . .

CEC Les Heures Claires Médiathèque

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Show inspired by the book « La couleur des émotions » with Cie Les délires de Marzouilles

Espectáculo basado en el libro « La couleur des émotions » con la Cie Les délires de Marzouilles

Aufführung in Anlehnung an das Buch « La couleur des émotions » mit der Cie Les délires de Marzouilles

