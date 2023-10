Parentaliday – Journée istréenne enfant/parent Cec les Heures Claires Istres, 27 octobre 2023, Istres.

Istres,Bouches-du-Rhône

Découvrez PARENTALIDAY – la journée istréenne enfant et parent au Centre Educatif et Culturel dans le cadre de la semaine de la parentalité



Une journée 100% gratuite dédiée au lien enfant-parent !.

2023-10-27 18:00:00 fin : 2023-10-27 . .

Cec les Heures Claires Centre Éducatif et Culturel des Heures Claires

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Discover PARENTALIDAY – the Istréan day for children and parents at the Centre Educatif et Culturel as part of Parenthood Week



A 100% free day dedicated to the child-parent bond!

Descubra PARENTALIDAY – La jornada de niños y padres de Istré en el Centre Educatif et Culturel como parte de la semana de la paternidad



Una jornada 100% gratuita dedicada al vínculo entre padres e hijos

Entdecken Sie PARENTALIDAY – den istrischen Kinder- und Elterntag im Centre Educatif et Culturel im Rahmen der Woche der Elternschaft



Ein 100% kostenloser Tag, der der Bindung zwischen Kind und Eltern gewidmet ist!

Mise à jour le 2023-10-03 par Office de Tourisme d’Istres