Tricothé CEC Les Heures Claires, 8 avril 2023, Istres.

Que vous soyez un ou une tricoteuse débutante ou aguerrie, peu importe, ce rendez-vous est fait pour apprendre et pour échanger autour de la pratique du tricot..

2023-04-08 à 14:00:00 ; fin : 2023-04-08 . .

CEC Les Heures Claires Médiathèque

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Whether you are a beginner or a seasoned knitter, it doesn’t matter, this meeting is made to learn and to exchange around the practice of knitting.

Tanto si eres principiante como si tienes experiencia en tejer, este encuentro es para aprender e intercambiar en torno a la práctica del tejido.

Ob Sie Anfänger oder erfahrener Stricker sind, spielt keine Rolle. Bei diesem Treffen geht es darum, etwas zu lernen und sich über die Strickpraxis auszutauschen.

Mise à jour le 2023-03-22 par Office de Tourisme d’Istres