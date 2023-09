LES ATELIERS D’ART DES VACANCES D’AVRIL Cébazan Catégories d’Évènement: Cébazan

Hérault LES ATELIERS D’ART DES VACANCES D’AVRIL Cébazan, 8 avril 2024, Cébazan. Cébazan,Hérault Les ateliers des vacances.

2024-04-08 fin : 2024-04-14 . EUR. Cébazan 34360 Hérault Occitanie



Vacation workshops Talleres de vacaciones Die Workshops in den Ferien Mise à jour le 2023-09-11 par OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN Détails Catégories d’Évènement: Cébazan, Hérault Autres Adresse Ville Cébazan Departement Hérault Lieu Ville Cébazan latitude longitude 43.40564;2.97006

Cébazan Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cebazan/