CARNAVAL, 15 avril 2023, Cébazan.

Carnaval : défilé dans le village et repas (sur inscription – menu couscous, tarte aux pommes, vin et café compris pour les adultes )

Inscriptions jusqu’au 10 avril.

Cébazan 34360 Hérault Occitanie



Carnival : parade in the village and meal (on registration – menu couscous, apple pie, wine and coffee included for adults)

Registration until April 10th

Carnaval: desfile en el pueblo y comida (previa inscripción – menú cuscús, tarta de manzana, vino y café incluidos para los adultos)

Inscripciones hasta el 10 de abril

Karneval: Umzug durch das Dorf und Essen (Anmeldung erforderlich – Menü mit Couscous, Apfelkuchen, Wein und Kaffee für Erwachsene inbegriffen)

Anmeldungen bis zum 10. April

Mise à jour le 2023-04-10 par OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN