Fête de Noël le bourg Céaux-d'Allègre

Haute-Loire

Fête de Noël le bourg, 18 décembre 2023, Céaux-d'Allègre. L’APE fête NOEL!

Dégustation de Tripes / Jambon

Chants des enfants

Spectacle gratuit » Un petit chaperon rouge » présenté par une troupe de théâtre Les Tréteaux de Peynastre

Venue du Père Noël.

le bourg salle polyvalente

Céaux-d’Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The PTA celebrates Christmas!

Tasting of Tripe / Ham

Children’s songs

Free show « Un petit chaperon rouge » presented by a theater company Les Tréteaux de Peynastre

Arrival of Santa Claus ¡La AP celebra la Navidad!

Degustación de Callos / Jamón

Canciones para niños

Espectáculo gratuito « Un petit chaperon rouge » presentado por la compañía de teatro Les Tréteaux de Peynastre

Llegada de Papá Noel Die EV feiert Weihnachten!

Verkostung von Kutteln und Schinken

Gesang der Kinder

Kostenloses Theaterstück « Un petit chaperon rouge », aufgeführt von der Theatergruppe « Les Tréteaux de Peynastre »

