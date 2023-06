Concert: AYBEE FIRE (2ème partie) Céaux-d’Allègre, 14 juillet 2023, Céaux-d'Allègre.

Céaux-d’Allègre,Haute-Loire

Aybee Fire est un auteur-compositeur-interprète de Lyon. Il joue de la musique folk avec une touche mélancolique, des influences post-rock ou encore punk. (Ville et couleur, Dustin Kensrue, Chris Cornell, Foo Fighters…).

2023-07-14 à 20:30:00 ; fin : 2023-07-14 . .

Céaux-d’Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Aybee Fire is a singer-songwriter from Lyon. He plays folk music with a touch of melancholy, post-rock and punk influences (Ville et couleur, Dustin Kensrue, Chris Cornell, Foo Fighters…)

Aybee Fire es una cantautora de Lyon. Toca música folk con un toque de melancolía, influencias post-rock y punk (Ville et couleur, Dustin Kensrue, Chris Cornell, Foo Fighters…)

Aybee Fire ist ein Singer-Songwriter aus Lyon. Er spielt Folkmusik mit einem melancholischen Touch, Post-Rock-Einflüssen oder auch Punk (Ville et couleur, Dustin Kensrue, Chris Cornell, Foo Fighters…)

