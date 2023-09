Soirée Paëlla avec Dj Ceaulmont, 30 septembre 2023, Ceaulmont.

Ceaulmont,Indre

Soirée Paëlla organisée par l’Association des Parents d’Elèves de Ceaulmont et animée par DJ Freddy.

2023-09-30 fin : 2023-09-30 . 20 EUR.

Ceaulmont 36200 Indre Centre-Val de Loire



Paëlla evening organized by the Ceaulmont Parents’ Association and hosted by DJ Freddy

Velada Paëlla organizada por la Asociación de Padres de Ceaulmont y presentada por DJ Freddy

Paëlla-Abend, organisiert von der Elternvereinigung Ceaulmont und moderiert von DJ Freddy

