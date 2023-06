Brocante de Villarnoux Ceaulmont, 23 juillet 2023, Ceaulmont.

Ceaulmont,Indre

Rendez-vous de tous les chineurs à la découverte de l’objet insolite, de la bonne affaire où professionnels et amateurs se retrouvent dans les rues du village de Villarnoux..

2023-07-23 à ; fin : 2023-07-23 . .

Ceaulmont 36200 Indre Centre-Val de Loire



A meeting place for all bargain hunters in search of unusual objects and bargains, where professionals and amateurs alike gather in the streets of the village of Villarnoux.

Un lugar de encuentro para todos los cazadores de gangas en busca de objetos insólitos y gangas, donde profesionales y aficionados se dan cita en las calles del pueblo de Villarnoux.

Ein Treffpunkt für alle Schnäppchenjäger, die auf der Suche nach ungewöhnlichen Gegenständen und Schnäppchen sind, wo sich Profis und Amateure in den Straßen des Dorfes Villarnoux treffen.

Mise à jour le 2023-06-01 par OT Vallée de la Creuse