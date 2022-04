Ce week-end, c’est chasses aux œufs – Les 16 et 18 avril Blagnac Blagnac Catégories d’évènement: Blagnac

Haute-Garonne

Ce week-end, c’est chasses aux œufs – Les 16 et 18 avril Blagnac, 16 avril 2022, Blagnac. Ce week-end, c’est chasses aux œufs – Les 16 et 18 avril

du samedi 16 avril au lundi 18 avril à Blagnac

Avis aux petits amateurs de chocolats. – **Samedi 16 avril,** de 14 à 17h, parc du Grand Noble. Le [clic Grand Noble](https://www.mairie-blagnac.fr/quartier-grand-noble.html-0) organise de nombreuses animations ouvertes à tous autour de la chasse aux œufs réservée pour les moins de 12 ans. En partenariat avec la [MJC des arts](https://www.mjc-arts-blagnac.com/) – **Lundi 18 avril**, à partir de 15h, grange de Barricou à Andromède. Une animation proposée par le [clic Andromède](https://www.mairie-blagnac.fr/quartier-andromede.html-0), en partenariat avec la ville de Beauzelle. Pensez à amener le petit panier ! Idée de sortie en famille : les enfants sont invités à participer à des chasses aux œufs dans les parcs de la ville à l’invitation des comités locaux d’initiatives citoyennes, les clic. Blagnac Blagnac Blagnac Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-16T14:00:00 2022-04-16T17:00:00;2022-04-18T15:00:00 2022-04-18T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Blagnac, Haute-Garonne Autres Lieu Blagnac Adresse Blagnac Ville Blagnac lieuville Blagnac Blagnac Departement Haute-Garonne

Blagnac Blagnac Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blagnac/

Ce week-end, c’est chasses aux œufs – Les 16 et 18 avril Blagnac 2022-04-16 was last modified: by Ce week-end, c’est chasses aux œufs – Les 16 et 18 avril Blagnac Blagnac 16 avril 2022 Blagnac Blagnac Blagnac

Blagnac Haute-Garonne