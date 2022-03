Ce soir on parle d’engagement à la maison de la Conversation La maison de la Conversation Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Ce soir on parle d’engagement à la maison de la Conversation La maison de la Conversation, 5 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mardi 05 avril 2022

de 19h00 à 21h00

gratuit

Ce soir on parle d’engagement : et si je m’y mettais ? Comment s’engager au quotidien ? Qu’est-ce que ça veut dire s’engager dans notre société actuelle ? Quelles limites, quels risques et quels impacts peuvent avoir des actions engagées ? Venez en discuter avec des experts du sujet : – Jean-François Laé, auteur de l’ouvrage “Parole Donnée” – Sophie Hélène, co-fondatrice de l’association “Trouve ta Voix” – Quitterie de Villepin, candidate aux élections législatives 2022 dans la deuxième circonscription de Paris

—————————————-

Mardi 5 avril de 19h à 21h

La maison de la Conversation – 12 rue Maurice Grimaud, Paris 18

GRATUIT sur inscription via ce lien :

https://my.weezevent.com/ce-soir-on-parle-dengagement

—————————————-

Partenaire : La MVAC du 18e.

La Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 18e arrondissement est un équipement municipal de proximité qui fait la promotion de la vie associative locale et favorise les échanges inter-associatifs. Elle favorise l’implication de chacun dans la vie de la cité et contribue au bien commun. Elle co-produit ce programme en matière de relai et de contenu.

Entrée libre – un pass sanitaire vous sera demandé à l’entrée de la Maison de la Conversation – nous appliquons toutes les mesures barrières en vigueur. La maison de la Conversation 10-12 rue Maurice Grimaud Paris 75018 Contact : https://maisondelaconversation.org/ https://www.facebook.com/Maisondelaconversation https://twitter.com/IciConversation Date complète :

2022-04-05T19:00:00+01:00_2022-04-05T21:00:00+01:00

La ZEP

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu La maison de la Conversation Adresse 10-12 rue Maurice Grimaud Ville Paris lieuville La maison de la Conversation Paris Departement Paris

La maison de la Conversation Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Ce soir on parle d’engagement à la maison de la Conversation La maison de la Conversation 2022-04-05 was last modified: by Ce soir on parle d’engagement à la maison de la Conversation La maison de la Conversation La maison de la Conversation 5 avril 2022 La maison de la Conversation Paris Paris

Paris Paris