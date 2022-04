Ce soir on parle de représentativité à la maison de la Conversation La maison de la Conversation Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Le mardi 03 mai 2022

de 19h00 à 21h00

gratuit

Donner de la voix dans notre quartier Qui a raison? Qui a tort? – Tout le monde et personne! Chacun a sa vision, sa raison sur les sujets de la vie de la cité et ces soirées “Ce Soir On Parle De…” permettent à tous de les exprimer. LA REPRÉSENTATIVITÉ : Pourquoi est-ce important de se sentir représentés par nos élus ?Comment rendre le monde politique plus inclusif ? Parlons de nos expériences vécues, de nos points de vue et repensons ensemble la représentativité politique avec Mams Yaffa, Adjoint au Maire du 18e chargé des sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques. D’autres intervenant.e.s à venir… Inscription ici https://my.weezevent.com/ce-soir-on-parle-de… La maison de la Conversation 10-12 rue Maurice Grimaud 75018 Paris Contact : https://maisondelaconversation.org/ https://www.facebook.com/Maisondelaconversation https://www.facebook.com/Maisondelaconversation https://my.weezevent.com/ce-soir-on-parle-de-representativite?fbclid=IwAR1FR6QoNZKR9Ei9Mw0VHPXta5zP361ZLCXS9f30kgrWSHwMeg0K2a6ZxfQ

