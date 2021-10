Cosne-Cours-sur-Loire Médiathèque de Cosne Cosne-Cours-sur-Loire, Nièvre Ce soir, jeux bulles ! Médiathèque de Cosne Cosne-Cours-sur-Loire Catégories d’évènement: Cosne-Cours-sur-Loire

Soirée jeux « Ce soir, jeux bulles ! » Vendredi 12 novembre de 20h30 à minuit sur réservation dès 12 ans Venez découvrir des jeux illustrés par des auteurs de BD, des jeux adaptés de BD ou encore des des auteurs vos talents de dessinateur.

Gratuit sur inscription, pass sanitaire

Soirée jeux Médiathèque de Cosne 6 rue des forges 58200 cosne cours sur loire Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

2021-11-12T20:00:00 2021-11-12T23:30:00

