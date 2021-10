“Ce soir, je prendrai soin de moi” Salle Simone de Beauvoir, 25 novembre 2021, Lille.

“Ce soir, je prendrai soin de moi”

Salle Simone de Beauvoir, le jeudi 25 novembre à 18:00

**Exposition de Anouk DESURY** **Textes de Samira EL AYACHI** Depuis l’été 2020, la photographe Anouk Desury (Light Motiv) suit trois femmes, et leurs enfants. Victimes de violences, Patience, Arielle et Souad se reconstruisent aujourd’hui, avec l’aide de l’association SOLFA. Anouk les rencontre très régulièrement, et montre l’évolution de ces femmes dans leur parcours. Le travail d’Anouk se révèle poignant, exemplaire. Il a permis à Souad, Patience, Arielle de travailler sur l’estime d’elles-mêmes, de se rendre compte du chemin parcouru, de témoigner aussi, pour elles-mêmes, et pour les autres. L’auteure Samira El Ayachi, a recueilli la parole de ces femmes, pour accompagner de mots, les images. Une première exposition de restitution a lieu au sein de l’association SOLFA à partir du 25 novembre, journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Visites guidées avec la photographe et un.e professionnel.le de l’association SOLFA les 29 novembre (14h-17h), 3 décembre (14h-17h) et 14 décembre (18h-20h). Par l’association Solfa et Light Motiv _Cet événement s’inscrit dans le cadre de la programmation Ville de Lille autour du 25 novembre, journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes._

