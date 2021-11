Saint-Ouen Médiathèque de Saint-Ouen Loir-et-Cher, Saint-Ouen Ce soir à la médiathèque, on écoute des histoire en pyjama Médiathèque de Saint-Ouen Saint-Ouen Catégories d’évènement: Loir-et-Cher

Saint-Ouen

Ce soir à la médiathèque, on écoute des histoire en pyjama Médiathèque de Saint-Ouen, 21 janvier 2022, Saint-Ouen. Ce soir à la médiathèque, on écoute des histoire en pyjama

Médiathèque de Saint-Ouen, le vendredi 21 janvier 2022 à 19:00 Limité à 15 enfants.

Enfile ton plus beau pyjama, prend ton doudou et ton oreiller et viens découvrir de belles histoires Médiathèque de Saint-Ouen 17 bis rue Maryse Bastié 41100 Saint-Ouen Saint-Ouen Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T19:00:00 2022-01-21T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loir-et-Cher, Saint-Ouen Autres Lieu Médiathèque de Saint-Ouen Adresse 17 bis rue Maryse Bastié 41100 Saint-Ouen Ville Saint-Ouen lieuville Médiathèque de Saint-Ouen Saint-Ouen