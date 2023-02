Ce sera Mieux avant CAFE DE LA GARE, 10 février 2023, PARIS.

Ce sera Mieux avant CAFE DE LA GARE. Un spectacle à la date du 2023-02-10 au 2023-03-26 16:00. Tarif : 28.6 à 28.6 euros.

CAFE DE LA GARE/JPT SPECTACLES présente ce spectacle Franck et Ema emménagent dans un appartement à la pointe de la technologie… mais tout n’est pas encore au point !Franck et Ema s’aiment et projettent d’avoir un enfant.Ils emménagent dans un appartement à la pointe de la technologie : entièrement connecté.La nouvelle recette du bonheur ? Tout n’est pas encore au point ! Et comme on n’arrête pas le progrès… Ema et Franck vont devoir le subir ! Ce sera Mieux avant EUR28.6 28.6 euros

Votre billet est ici

CAFE DE LA GARE PARIS 41, rue du Temple 75004

CAFE DE LA GARE/JPT SPECTACLES présente ce spectacle

Franck et Ema emménagent dans un appartement à la pointe de la technologie… mais tout n’est pas encore au point !

Franck et Ema s’aiment et projettent d’avoir un enfant.

Ils emménagent dans un appartement à la pointe de la technologie : entièrement connecté.

La nouvelle recette du bonheur ? Tout n’est pas encore au point ! Et comme on n’arrête pas le progrès… Ema et Franck vont devoir le subir !

.2023-03-26.

Votre billet est ici