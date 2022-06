Ce qu’on ne peut pas dire – Carolle Benitah Aix-en-Provence, 25 juin 2022, Aix-en-Provence.

Ce qu’on ne peut pas dire – Carolle Benitah Musée du Pavillon de Vendôme 13, rue de la Molle ou 32 rue Célony Aix-en-Provence

2022-06-25 – 2022-10-30 Musée du Pavillon de Vendôme 13, rue de la Molle ou 32 rue Célony

Aix-en-Provence 13100

3.7 3.7 La pratique artistique de Carolle Bénitah se place dans le champs de l’intime : la famille et le temps qui passe sont les objets de sa recherche, tout comme le désir, la perte, le deuil, et l’enfermement des femmes. À partir d’archives familiales ou anonymes, elle créé des albums imaginaires comme une traversée des apparences où elle déconstruit le mythe de la famille idéale, le mariage et la maternité pour en donner une image plus nuancée.

L’intervention plastique sur les photographies à l’aide de la broderie, l’écriture ou encore la feuille d’or rappellent les conflits, le drame, la douleur et convoquent la matière noire de l’histoire familiale.

Elle cultive une approche protéiforme de la création en développant des installations où elle crée des objets, tisse des draps, détourne les clichés de l’univers domestique pour interroger l’identité et la construction de soi.



Visite commentée de l’exposition le mercredi à 11h et le jeudi à 15h, sauf en août (réservation obligatoire)



Vernissage le 25 juin à 12h dans le cadre du week-end inaugural de la Biennale d’art et de culture : une 5ème Saison, en présence de l’artiste.



// Programme du Week-end inaugural //

Le 25 juin

● de 22h à minuit : Mapping de l’Ecole d’art « Monumental #6 » sur la façade du musée. L’École supérieure d’art d’Aix-en-Provence propose une projection Mapping sur la façade, en partenariat avec Hexalab, réalisée par des étudiants au sein de l’atelier 3D de l’ESAAix, encadrés par Ricardo Garcia, artiste et enseignant. cette réalisation illuminera, révélera et transformera la façade du Pavillon de Vendôme à la nuit tombée.

● à 15h, 16h,18h et 20h : Visites commentées de l’exposition

● de 15h à 21h : Atelier « »à la manière de… «



Le 26

● à 15h30 et 16h30 : Visites commentées de l’exposition

● de 14h à 18h : Atelier « à la manière de… »

● à 14h30 et à 17h Danse(s) in situ « Arbres en danse »dans le Jardin du musée du Pavillon de Vendôme par la Compagnie Marie-Hélène Desmaris. Entrée libre. Durée 25’.

Carolle Bénitah recompose les fantômes et hantises de son passé, travaillant le tissu pelliculaire de sa vie à la façon d’une brodeuse émancipée, rappelant ainsi que l’art est aussi au suprême une pratique de guérison. Exposition au Pavillon de Vendôme

animationpavillon@mairie-aixenprovence.fr +33 4 42 91 88 75 http://aixenprovence.fr/

Musée du Pavillon de Vendôme 13, rue de la Molle ou 32 rue Célony Aix-en-Provence

