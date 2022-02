Ce qu’on en dit spécial Journée Mondiale sensibilisation à l’autisme Médiathèque Blossières Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Ce qu’on en dit spécial Journée Mondiale sensibilisation à l’autisme Médiathèque Blossières, 2 avril 2022, Orléans. Ce qu’on en dit spécial Journée Mondiale sensibilisation à l’autisme

Médiathèque Blossières, le samedi 2 avril à 10:00

À l’occasion de la journée mondiale de l’autisme, venez découvrir et emprunter notre sélection tous supports (albums jeunesse, BD, DVD, romans, documentaires) ayant pour thème l’autisme ou écrit par un.e autiste ou un proche. Présentation de documents sur l’autisme. Médiathèque Blossières 18, rue Charles Le Chauve – 45000 Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T10:00:00 2022-04-02T11:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Médiathèque Blossières Adresse 18, rue Charles Le Chauve - 45000 Orléans Ville Orléans lieuville Médiathèque Blossières Orléans Departement Loiret

Médiathèque Blossières Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Ce qu’on en dit spécial Journée Mondiale sensibilisation à l’autisme Médiathèque Blossières 2022-04-02 was last modified: by Ce qu’on en dit spécial Journée Mondiale sensibilisation à l’autisme Médiathèque Blossières Médiathèque Blossières 2 avril 2022 Médiathèque Blossières Orléans orléans

Orléans Loiret